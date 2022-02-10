الراجحي يتصدر المشاركين في رالي باها الأردن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت «الأردنية لرياضة السيارات» رسميا عن لائحة المشاركين في باها الأردن 2022، حيث تتألف من منافسين يمثلون 20 جنسية سيخوضون غمار المنافسات التي ستمتد على مدار ثلاثة أيام، والتي تعتبر إحدى جولات بطولة الشرق الأوسط لراليات باها كروس كانتري وبطولة العالم لراليات الباها لفئة الدراجات. ويترأس قائمة المشاركين السعوديان يزيد الراجحي، والفائز بنسخة العام الماضي ياسر بن سعيدان ضمن فئة «تي1»، وكذلك التشيكي المخضرم ميروسلاف زابليتال والسعودي محمد التويجري. ولعل السعودي صالح السيف هو أبرز المرشحين لنيل لقب فئة «تي3»، لكنه يواجه منافسين من الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، روسيا، المملكة والبرتغال، إضافة إلى مواطنته دانيا عقيل - بطلة فئة «تي3» 2021 في بطولة العالم لراليات كروس كانتري.

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