الهلال والأهلي المصري في سباق عربي لبرونزية العالم

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في سباق كروي حميم بين العرب لنيل المركز الثالث في البطولة بعد أن خسر الفريقان جولة دور نصف النهائي في البطولة إذ خسر الهلال مواجهة تشيلسي الإنجليزي بهدف وحيد بعد أداء مشرف للكرة السعودية والآسيوية، في حين خرج الأهلي المصري أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نيظفين، بعد أن سبقه الهلال بفوز عريض على المستضيف الجزيرة الإماراتي بنتيجة تاريخية قوامها ستة أهداف لهدف مسجلا رقما قياسيا في نتائج بطولات أندية العالم.
الأمل الهلالي
ويحدو الهلال الأمل في أن ينال المركز الثالث كأول فريق سعودي ينال هذا المركز بعد أن شاطر الاتحاد في احتلال المركز الرابع.
ويخوض الفريقان المواجهة وهما مثقلان بالإرهاق البدني جراء توالي مباريات مونديال الأندية للهلال وهو الانتقاد الذي وجهه المدير الفني للفريق البرتغالي ليوناردو جارديم في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة تشيلسي الماضية، فيما الأهلي المصري زادت مصاعبه البدنية بعد فراغ لاعبيه الدوليين من خوض لقاء نهائي بطولة الأمم الأفريقية التي ذهب لقبها لأول مرة للمنتخب السنغالي بعد مباراة مارثونية امتدت إلى ركلات الترجيح.
مواجهات الفريقين
وقبل مواجهة السبت تقابل الفريقان في عدة مواجهات كروية رسمية وودية إذ كانت المواجهة الأولى بينهما كانت في بطولة النخبة العربية سنة 1995، وانتهت بفوز النادي الأهلي المصري بهدف، على ملعب الملك فهد الدولي بالسعودية، وكانت ثاني المواجهات في البطولة العربية لأبطال الدوري عام 1996، في الدور نصف النهائي من البطولة، وكسبها الأهلي بـ (2/1).
ونجح الهلال في الفوز على الأهلي المصري ببطولة الصداقة الدولية عام 1998 في نهائي البطولة.
وكانت آخر مواجهة جمعتهما في مباراة ودية وذلك عام 2013 بملعب الملك فهد الدولي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بـ(1/1) في اعتزال لاعب الهلال الراحل عبدالله الشريدة (رحمه الله).
قبل لقاء الفريقين:
- الهلال أكثر الأندية السعودية مواجهة للأندية المصرية بواقع 16 مباراة.
- واجه الأهلي الفرق السعودية 17 مباراة.
- قابل الأهلي الاتحاد السعودي، في الدور التمهيدي لنسخة عام 2005 من مونديال الأندية، وخسر اللقاء بهدف محمد نور.
- الهلال ثالث الأندية السعودية مشاركة في كأس العالم للأندية مع ناديي النصر والاتحاد.
- الهلال حقق المركز الرابع في نسخة 2019 محققا الميدالية البرونزية.
- الاتحاد حقق المركز الرابع في نسخة 2005 مسجلا الميدالية البرونزيه.الأهلي المصري حقق الميدالية الفضية (المركز الثالث) عام 2006، بعدما تغلب على كلوب أمريكا المكسيكي 2/1.
- الرجاء البيضاوي المغربي والعين الإماراتي الفريقان العربيان اللذان حققا المدالية الفضية في نسختي 2013 و2018. أبرز لاعبي الأهلي المصري: علي معلول ومجدي أفشه ومحمد هاني وإليو ديانج.
- أبرز لاعبي الهلال: سالم الدوسري ومحمد كنو وموسى ماريغاوماثيوس بيريرا.
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