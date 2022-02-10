الهلال والأهلي المصري في سباق عربي لبرونزية العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتسابق فريقا الهلال (بطل آسيا) والأهلي المصري (بطل أفريقيا) لانتزاع الميدالية البرونزية في بطولة أندية العالم حين يلتقيان عند الساعة الرابعة من عصر غد على ملعب الشيخ محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية (أبوظبي).

في سباق كروي حميم بين العرب لنيل المركز الثالث في البطولة بعد أن خسر الفريقان جولة دور نصف النهائي في البطولة إذ خسر الهلال مواجهة تشيلسي الإنجليزي بهدف وحيد بعد أداء مشرف للكرة السعودية والآسيوية، في حين خرج الأهلي المصري أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نيظفين، بعد أن سبقه الهلال بفوز عريض على المستضيف الجزيرة الإماراتي بنتيجة تاريخية قوامها ستة أهداف لهدف مسجلا رقما قياسيا في نتائج بطولات أندية العالم.

الأمل الهلالي

ويحدو الهلال الأمل في أن ينال المركز الثالث كأول فريق سعودي ينال هذا المركز بعد أن شاطر الاتحاد في احتلال المركز الرابع.

ويخوض الفريقان المواجهة وهما مثقلان بالإرهاق البدني جراء توالي مباريات مونديال الأندية للهلال وهو الانتقاد الذي وجهه المدير الفني للفريق البرتغالي ليوناردو جارديم في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة تشيلسي الماضية، فيما الأهلي المصري زادت مصاعبه البدنية بعد فراغ لاعبيه الدوليين من خوض لقاء نهائي بطولة الأمم الأفريقية التي ذهب لقبها لأول مرة للمنتخب السنغالي بعد مباراة مارثونية امتدت إلى ركلات الترجيح.

مواجهات الفريقين

وقبل مواجهة السبت تقابل الفريقان في عدة مواجهات كروية رسمية وودية إذ كانت المواجهة الأولى بينهما كانت في بطولة النخبة العربية سنة 1995، وانتهت بفوز النادي الأهلي المصري بهدف، على ملعب الملك فهد الدولي بالسعودية، وكانت ثاني المواجهات في البطولة العربية لأبطال الدوري عام 1996، في الدور نصف النهائي من البطولة، وكسبها الأهلي بـ (2/1).

ونجح الهلال في الفوز على الأهلي المصري ببطولة الصداقة الدولية عام 1998 في نهائي البطولة.

وكانت آخر مواجهة جمعتهما في مباراة ودية وذلك عام 2013 بملعب الملك فهد الدولي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بـ(1/1) في اعتزال لاعب الهلال الراحل عبدالله الشريدة (رحمه الله).

قبل لقاء الفريقين:

