تدشين المركز الموحد لتقنية حكم الفيديو المساعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم المركز الموحد لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بدءا من الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي انطلقت أمس، بالإضافة إلى عدد من مباريات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين. وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد السعودي ضمن مساعيه لمواكبة التطورات التي تشهدها كرة القدم العالمية، ليكون دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هو الدوري السابع عالميا بعد كل من الدوريات: الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الهولندي، الفرنسي، السويسري إلى جانب اعتماد نظام المركز الموحد بشكل جزئي في دوري أبطال أوروبا، وتطبيقه لأول مرة في كأس العالم 2018.



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