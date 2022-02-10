شكرا لقرائتكم خبر الفرج يربك الأخضر والأزرق بمشوار العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكل غياب قائد الهلال سلمان الفرج خسارة كبيرة لنادي الهلال خلال مواجهة تشيلسي في نهائيات كأس العالم للأندية وترك غيابه فراغا كبيرا على مستوى متوسط الميدان وربط خطوط الفريق ونقل الكرة من المناطق الدفاعية للهجومية بطريقة السهل الممتنع.

النضج الكروي الذي وصل إليه النجم الكبير سلمان الفرج المقرون بالموهبة الفذة والإمكانيات الفنية العالية صنعت منه أيقونة للفن الراقي على المستطيل الأخضر وجعلته النجم الأبرز في الكرة السعودية حاليا ومنحته الأفضلية ليكون قائدا للأخضر السعودي ولفريقه الهلال، والمتابع الرياضي يدرك أهمية وجود الفرج فنيا وعلى مستوى القيادة الميدانية ودعم زملائه وتوجيههم داخل وخارج الملعب.

الفرج صاحب الـ32 ربيعا والذي اكتشف في إحدى الدورات الرمضانية بنادي الهلال بدأ من الفئات السنية عام 2004م ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل على تطوير نفسه حتى وصل لهذه المستويات الكبيرة، وأسهم الفرج في تحقيق العديد من الإنجازات لفريقه، أبرزها أبطال آسيا مرتين والدوري وكأس الملك وولي العهد والسوبر عدة مرات.

وقد ظهر الفرج للمرة الأولى مع منتخبنا الوطني ضد الكونغو في لقاء دولي ودي عام 2012 م واستمر مع الأخضر في كل مشاركاته وأسهم في وصوله لكأس العالم 2018 م وسجل هدفا ضد مصر بنهائيات كأس العالم من ضربة جزاء في اللقاء الذي كسبه الأخضر بهدفين لهدف وقطع مع زملائه شوطا كبيرا في بلوغ نهائيات كأس العالم بقطر 2022م، بينما غاب عن نهائيات كأس آسيا بالإمارات للإصابة، وما يزعج عشاق الكرة الجميلة هو تكرر الإصابة التي لاحقته كثيرا في مشواره الرياضي وآخرها الفترة الأخيرة التي حرمت الأخضر من مشاركته في لقاءي عمان واليابان في التصفيات، حيث كسب الأخضر الأولى بصعوبة وبهدف وحيد للبريكان، بينما خسر الثانية وترك غيابه فراغا كبيرا على مستوى متوسط الميدان.

الفرج ورقة مهمة للأخضر، لا سيما أن أمامنا لقاءين مهمين ضد الصين وأستراليا ونبحث من خلالهما عن استمرار الصدارة وحجز البطاقة الأولى للوصول لمونديال قطر.

ويأمل الجمهور الرياضي السعودي أن يكون الفرج وكل عناصر منتخبنا جاهزين وقادرين على تحقيق المهم من لقاء الصين وجعل مواجهة أستراليا تحصيل حاصل.

سلمان الفرج:

