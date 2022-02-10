شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة سموحة والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سموحة على نظيره البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة.

افتتح التسجيل لسموحة أحمد رمضان بيكهام في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل ناصر منسي للبنك الأهلى في الدقيقة 79، ثم سجل مروان حمدى هدف الفوز للفريق السكندرى في ذات الدقيقة 79.

بهذه النتيجة تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 11 في المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض 8 مباريات، فاز خلالها فى 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبو البنك الأهلي 9 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

بينما ارتقى سموحة إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة، وذلك بعدما خاض 8 مباريات فاز خلالهم في 4 مباريات وتعادل في ثلاث لقاءات وخسر في مباراة وحيدة كانت أمام النادي الأهلي، وسجل لاعبو سموحة 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 هدفا.

ودخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - خالد محمد عبد الفتاح - رجب نبيل - محمد شكري.

خط الوسط: محمد متولي كناريا - محمود عبد الحليم - محمد عبد العاطي - صديق كالابا.

خط الهجوم: مروان حمدي - عبد الكبير الوادي.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد السعدني.

الدفاع: أسامة إبراهيم - أحمد ياسين - محمد دبش - عاصم صلاح.

الوسط: محمود سيد - أحمد سعيد - محمد هلال - محمد بسيوني.

الهجوم: فادي فريد - أسامة فيصل.