شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخوض مرانه الأول فى دوالا الكاميرونية استعدادا للقطن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق المصري البورسعيدي مرانه الأول على استاد مبابي ليبي بمدينة دوالا الكاميرونية، استعدادًا لملاقاة القطن الكاميروني بالكونفيدرالية، حيث خضع اللاعبون لبعض التدريبات الاستشفائية بعد وصولهم إلى الكاميرون واشتمل المران على بعض التدريبات الخفيفة.

يترأس البعثة حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادى المصرى، بينما تضم البعثة التى يصل عددها إلى 40 فردًا، مدير الكرة كريم ذكرى والجهاز الفنى للفريق بقيادة معين الشعبانى، وكذلك أعضاء الجهازين الإدارى والطبى ومسئولى المهمات.

فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح، عمرو موسى، ياسر حامد، هيثم العيونى، كريم العراقى، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزى إيميكا، حسن على، محمد جريندو، محمد عنتر، الياس الجلاصى، أحمد حمودى، زياد فرج، أسامة الجزار، أوستين أموتو، حسين رجب، عمرو مرعى.

واستقر محمود جابر المدير الإدارى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى على اختيار فندق ريبادو بمدينة جاروا الكاميرونية كمقر لإقامة الفريق الأول استعداداً لمباراته أمام مضيفه فريق القطن الكاميرونى، والمقرر إقامتها على استاد مدينة جاروا في الثانية عصر الأحد بتوقيت العاصمة الكاميرونية ياوندي - الثالثة عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.