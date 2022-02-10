شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحيى الذكرى السنوية التاسعة والعشرين لوفاة عادل الجزار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النادى المصرى الذكرى السنوية التاسعة والعشرين لوفاة عادل الجزار نجم الفريق البورسعيدي السابق، وكتب الحساب الرسمي للمصري على فيس بوك: "الذكرى السنوية التاسعة والعشرون لوفاة الرمز التاريخي للنادي المصري الكابتن عادل الجزار، أحد القلائل الذين تفانوا في خدمة القلعة الخضراء ناشئًا ولاعبًا ومدربًا للناشئين ومديرًا فنيًا للفريق الأول، كما شغل كذلك منصب رئيس النادي بالتعيين لفترة، بالإضافة إلى توليه رئاسة اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، رحم الله فقيدنا الغالي بقدر ما أسهم فى إسعاد جماهيرنا العظيمة".

الكابتن عادل الجزار أحد أساطير النادي المصري، والذي ظل ناسكًا في محراب القلعة الخضراء لما يزيد عن نصف قرن (ناشئًا ولاعبًا ومدربًا للأشبال والناشئين ومدربًا للفريق الأول، كما تولى منصب رئيس مجلس إدارة النادي بالتعيين لفترة وجيزة خلال بداية التسعينيات)، بالإضافة لتوليه منصب مدير اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم.