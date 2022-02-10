شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد مصير مسابقتى كأس مصر فى اجتماع الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، موقف مسابقتي بطولة كأس مصر من إلغاء أي منهما أم لا خلال اجتماع مجلس إدارة الجبلاية المقرر له الثلاثاء المقبل.

ويواجه اتحاد الكرة أزمة بسبب وجود بطولتي كأس مصر، لم يتم الانتهاء من أى منهما الأولى، خاصة بالموسم الماضي والتى وصل فيها فريق الزمالك للدور قبل النهائى، ووصل الأهلي لدور الـ16، والثانية خاصة بالموسم الجاري ، وهناك خلاف على إلغاء بطولة الموسم الماضي.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقد أولى اجتماعاته الرسمية يوم 15 فبراير الجاري بعد نجاح المجلس، وذلك عقب عودة علام من الإمارات والذى يحضر كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها الأهلي المصري.

وتضم قائمة جمال علام في الانتخابات التي أقيمت يوم 5 يناير كلا من: جمال علام رئيسا وخالد الدرندلي نائبا للرئيس، والأعضاء محمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي.

ولم يتنس لاتحاد الكرة عقد أي أجتماعات رسمية بسبب الانشغال مع المنتخب الأول المشارك في كأس الأمم الأفريقية والتي احتل فيها المركز الثاني بعد الهزيمة أمام السنغال بضربات الترجيح.

وسافر الثلاثاء الماضي جمال علام رئيس اتحاد الكرة إلى الإمارات لحضور كأس العالم للاندية، والتى يشارك فيها النادي الأهلي، بعد تواجد علام في الكاميرون لحضور بطولة كأس الأمم الأفريقية. وتلقى جمال علام دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإماراتي لحضور مونديال الأندية.