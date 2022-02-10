شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 39/17 فى إطار الجولة الأولى بالدور الثانى من المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 .

ويسعى فريق الزمالك إلى مواصلة صدارة الدورى للحفاظ على لقب الدورى الذى حصده الموسم المنقضي.

وأصدر اتحاد اليد تعميما على جميع أندية دورى المحترفين بشأن مشاركة اللاعب الدولى أو اللاعب بقوام المنتخب الأول و 2002 أو 2004.

وجاء التعميم بمشاركة اللاعب 3 مباريات فى الأسبوع بشهر فبراير خلال الفترة من 5 حتى 18 فبراير، وخلال شهر مارس يسمح للاعب الدولى بالمنتخب الأول أو 2002 و2004 باللعب 3 مباريات فى الأسبوع خلال الفترة من 5 حتى 11 مارس المقبل.

أما خلال شهر أبريل فيسمح باللعب 3 مباريات، وخلال شهر مايو 3 مباريات خلال الفترة من 30 أبريل حتى 6 مايو.

وتقام مباراة قمة الدور الثانى للمرحلة الثانية لدورى محترفى كرة اليد للمنافسة على اللقب بين الأهلى والزمالك يوم 10 مارس المقبل على صالة محايدة تحددها لجنة المسابقات.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير الجارى موعدا لانطلاق منافسات كأس الاتحاد للسيدات.

ويشارك فى كأس الاتحاد للسيدات كل من: سموحة وأكاديمية القليوبى وهليوبوليس و6 أكتوبر واتحاد الشرطة وهليوليدو ومدينة نصر والترسانة والزهور والمعادى ومنوف الرياضى.