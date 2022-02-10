شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: أرحل عن الزمالك في حالة واحدة وهدفي بطولتى إفريقيا والدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية بعد تألقه مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية، وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية: مستمر في نادي الزمالك حتى يصل عرض يليق بنادي الزمالك ثم نجلس ونتحدث، ولكن الآن لا أتحدث بصورة دبلوماسية فوصلني بالفعل عروضًا خلال الفترة الجارية من فرنسا وكان هناك متابعة من انجلترا وتواصلوا معي ومع وكيلي ولكن بداية فبراير لشهر يونيو لا يوجد انتقالات.

واصل: أركز مع نادي الزمالك، وأتمنى التتويج ببطولة أفريقيا قبل الرحيل عن النادي.

وعن سر تألقه في تسديد ركلات الجزاء قال زيزو: تظهر بهذا الشكل بالتدريب بالطبع، نحن من أول البطولة لآخر البطولة كل لاعب في التدريبات يسدد ركلتين جزاء، بالإضافة إلى أنني أدرس الحارس بشكل جيد للغاية قبل كل مباراة.

واصل: ترتيب مسددي ركلات الترجيح يتم أثناء المباراة واختيار اللاعبين يتم بعيدا عني أنا ومحمد صلاح، أنا أسدد أولا وصلاح الركلة الأخيرة ويتم اختيار باقي المسددين في كل مباراة، و أن يرفض لاعب تسديد الركلة لأنه يشعر بعدم التوفيق هذا أمر طبيعي، وأفضل من أن يسدد وهو غير واثق في نفسه.

استكمل لاعب الزمالك: طوال معسكر المنتخب كل يوم أسدد أكثر من 3 ركلات جزاء، سددت أكثر من 70 ركلة جزاء والوحيد الذي تصدي أمامي هو محمد أبو جبل والشناوي لم يتصد لأي ركلة أمامي في المران.