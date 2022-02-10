شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد زيزو عن نهائى القرن: فكرت فى الاعتزال وأعاتب الحظ بسبب قائم الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد احمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، ذكريات نهائي القرن، والذي جمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي أقيم في القاهرة العام قبل الماضى.

وقال زيزو فى تصريحات تلفزيونية: "بعد خسارة نهائيين فى دورى أبطال أفريقيا تعرضت لصدمة وكرهت كرة القدم بعد كل خسارة، وأردت الانفصال عنها".

وأضاف زيزو متحدثاً عن الفرصة التي أهدرها في نهائى القرن والتي كادت أن تضع الزمالك في المقدمة: "لو سجلت في مرمى الشناوي بنهائي القرن لاختلفت الأمور تماما بالنسبة لي، كنت سأذهب إلى مكانة أخرى تماما، لكن الكرة ارتطمت بالقائم، كلما شاهدت الكرة ألوم الحظ، وأتمنى لو كانت سكنت الشباك".

وواصل متحدثاً عن هدف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، والذي حسم المباراة لصالح فريقه بالفوز بنتيجة 2/1 على الزمالك: "نصيب أفشة ورزقه أن تسديدته سكنت الشباك، وتسديدتي ارتطمت بالقائم، شعرت بصدمة في الملعب بعد هدف أفشة، لكن كان علينا استكمال المباراة ولا وقت للحزن".

وعن علاقته بلاعبي الأهلي، قال زيزو: "أحب كل لاعبي النادي الأهلي، لكن أقربهم إلى قلبي محمد الشناوي وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف، ولا يوجد أهلي وزمالك في المنتخب".