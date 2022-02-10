الامارات | تونس تلحق الهزيمة الثانية بالأردن في البطولة العربية لكرة السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تلحق الهزيمة الثانية بالأردن في البطولة العربية لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجرع المنتخب الأردني الهزيمة الثانية في بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة للرجال، عقب خسارته اليوم الخميس، أمام نظيره التونسي جاءت بفارق ثمانية نقاط وبنتيجة "56-64"، في مباراة جمعتهما اليوم لحساب ثالث جولات المجموعة الأولى من الدور التمهيدي للبطولة، المقامة حالياً في نسختها الـ 24 على صالة نادي النصر بدبي، وتمتد حتى 16 فبراير الجاري، بمشاركة سبعة منتخبات عربية.

وسبق للمنتخب الأردني تجرع الهزيمة في المباراة الافتتاحية الثلاثاء الماضي، بالخسارة أمام صاحب الضيافة المنتخب الإماراتي بنتيجة "81-85"، فيما عزز المنتخب التونسي صدارته الترتيب العام للمجموعة بحصده الانتصار الثاني على التوالي، عقب فوزه أمس في الجولة الثانية على نظيره الليبي "64-63".

وفرط المنتخب الأردني بفرصة أنهاء الشوط الأول متفوقاً بفارق أربعة نقاط وبنتيجة "32-28"، بعد أن نجح المنتخب التونسي في استعادة توازنه خلال مجريات الشوط الثاني وحسم نتيجة المباراة بنيل لاعبي "نسور قرطاج" الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الثالث والرابع "20-13 و16-14".

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