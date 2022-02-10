شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يقتحم المربع الذهبى للدورى بثنائية فى شباك البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم فريق سموحة المربع الذهبى للدورى العام بعد فوزه على نظيره البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة.

افتتح التسجيل لسموحة أحمد رمضان بيكهام في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل ناصر منسي للبنك الأهلى في الدقيقة 79 ثم سجل مروان حمدى هدف الفوز للفريق السكندرى في ذات الدقيقة 79.

بهذه النتيجة تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 11 في المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام بعدما خاض 8 مباريات، فاز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبو البنك الأهلي 9 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

بينما ارتقى سموحة إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة، وذلك بعدما خاض 8 مباريات فاز خلالهم في 4 مباريات وتعادل في ثلاث لقاءات وخسر في مباراة وحيدة كانت أمام النادي الأهلي، وسجل لاعبو سموحة 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 هدف.

ودخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمى: الهاني سليمان،خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام - خالد محمد عبد الفتاح - رجب نبيل - محمد شكري،خط الوسط: محمد متولي كناريا - محمود عبد الحليم - محمد عبد العاطي - صديق كالابا،خط الهجوم: مروان حمدي - عبد الكبير الوادي.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:حراسة المرمى: أحمد السعدني،الدفاع: أسامة إبراهيم - أحمد ياسين - محمد دبش - عاصم صلاح،الوسط: محمود سيد - أحمد سعيد - محمد هلال - محمد بسيوني،الهجوم: فادي فريد - أسامة فيصل.