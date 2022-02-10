شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى إجراءات رحلة السودان لمواجهة الهلال بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهي مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الماضية ترتيبات رحلة السودان لمواجهة الهلال في بطولة دوري أبطال أفريقيا لخوض هذه المباراة المهمة المقرر لها 19 فبراير الجارى ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلى لقبها.
ويتابع مسئولو الأهلي كذلك موقف الجمهور من حضور هذه المباراة بعدما طلب الهلال حضور الجماهير هذه المباراة المرتقبة التى ستقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بعد استكمال المتطلبات الأمنية التي حددتها لجنة التراخيص بالكاف واستكمال تركيب معايير الأضواء الكاشفة لإقامة المباريات في المساء.
على صعيد متصل، منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى خمسة من لاعبى الفريق راحة من التدريبات الجماعية التى أقيمت على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية فى أبوظبى اليوم.
واكتفى الخماسى عمرو السولية وحمدى فتحى وعلى معلول وأيمن أشرف وطاهر محمد طاهر بأداء تدريبات بدنية فى الجيم بفندق الإقامة وعدم المشاركة فى التدريبات الجماعية.
وفضل الجهاز الفني أن يخوض الخماسي تدريبات بدنية في الجيم لتفادي الإرهاق الذي يعاني منه بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية.
واستأنف الفريق تدريباته اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، وذلك بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السعودى فى مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب آل نهيان بنادى الوحدة الإماراتي.
وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين فى الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة استعرض خلالها فيديوهات مجمعة من مباريات الهلال السعودى، وآخرها مباراته أمام تشيلسي أمس؛ لشرح طريقة لعب الفريق وأبرز نقاط القوة فيه، ويتحدث مع اللاعبين فى كل الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.
وخضع لاعبو الأهلى وأعضاء البعثة فى أبو ظبى لمسحة طبية جديدة اليوم استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقبلة.
وكان الجهاز الفنى قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة عقب مباراة بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي للبطولة وذلك للتخلص من الإجهاد.