شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى إجراءات رحلة السودان لمواجهة الهلال بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهي مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الماضية ترتيبات رحلة السودان لمواجهة الهلال في بطولة دوري أبطال أفريقيا لخوض هذه المباراة المهمة المقرر لها 19 فبراير الجارى ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلى لقبها.

ويتابع مسئولو الأهلي كذلك موقف الجمهور من حضور هذه المباراة بعدما طلب الهلال حضور الجماهير هذه المباراة المرتقبة التى ستقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بعد استكمال المتطلبات الأمنية التي حددتها لجنة التراخيص بالكاف واستكمال تركيب معايير الأضواء الكاشفة لإقامة المباريات في المساء.

على صعيد متصل، منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى خمسة من لاعبى الفريق راحة من التدريبات الجماعية التى أقيمت على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية فى أبوظبى اليوم.