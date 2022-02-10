ملعب سيناجيس يستضيف تدريبات المصرى بجاروا استعدادا للقطن.. صور

القاهرة - سامية سيد - ووصلت بعثة النادى المصرى إلى مدينة دوالا الكاميرونية استعدادًا لمواجهة القطن الكاميرونى بالكونفيدرالية الأفريقية، وكانت البعثة غادرت القاهرة صباح اليوم، استعدادًا لخوض مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشر والتى تجمع المصرى بمضيفه فريق القطن الكاميرونى، والمقرر إقامتها على استاد مدينة جاروا فى الثانية عصر الأحد المقبل بتوقيت العاصمة الكاميرونية ياوندى - الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

يترأس البعثة حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادى المصرى، بينما تضم البعثة التى يصل عددها إلى 40 فردًا، مدير الكرة كريم ذكرى والجهاز الفنى للفريق بقيادة معين الشعبانى، وكذلك أعضاء الجهازين الإدارى والطبى ومسئولى المهمات.

فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح، عمرو موسى، ياسر حامد، هيثم العيونى، كريم العراقى، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزى إيميكا، حسن على، محمد جريندو، محمد عنتر، الياس الجلاصى، أحمد حمودى، زياد فرج، أسامة الجزار، أوستين أموتو، حسين رجب، عمرو مرعى.