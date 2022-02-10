شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية في مران الأهلي وفقرة لـ ركلات الترجيح استعداداً للهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خاضوا تقسيمة قوية شارك بها جميع اللاعبين المتواجدين بالمران. وشهدت التقسيمة حماسًا كبيرًا وجدية من اللاعبين، مع تنفيذ بعض التعليمات الفنية التي حددها الجهاز الفني أثناء المران. واختتم الفريق فقرات المران بالتدريب على ركلات الترجيح وشارك فيه جميع اللاعبين وحراس المرمى.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قد أكد صعوبة مواجهة الهلال السعودي، مشددًا على ثقته في لاعبي الأهلي وقدرتهم على تقديم أداء ومباراة تليق بهم. وقال عبد الحفيظ: «تابعنا مباراة الهلال وتشيلسي أمس، وبالتأكيد ستكون مباراتنا صعبة أمام الهلال؛ لأنها تجمع بين فريقين هما بطلا قارتي إفريقيا وآسيا».

وأضاف: «كل مواجهات كأس العالم للأندية صعبة، وهذا أمر طبيعي، فاليوم أصبحنا نستعد لبطل آسيا والسعودية، ومن قبل واجهنا بطلي كونكاكاف وأمريكا الجنوبية».

وأكد عبد الحفيظ ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق وقدرتهم على تقديم عرض يليق بهم وبالنادي الأهلي، وتحقيق الفوز لإسعاد جماهير النادي التي تؤازرهم في كل مكان. وأشار عبد الحفيظ إلى أن صعوبة المواجهة بين الأهلي والهلال السعودي تكمن في أنها بين فريقين عربيين كبيرين، وكل منهما يسعى إلى تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم؛ لتتويج مجهود موسم قاري شاق للغاية، وهذا بعيدًا عن الصراع الفني داخل الملعب الذي توقع أن يكون كبيرًا بين الفريقين.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته متمنيًا التوفيق للاعبي الأهلي في تقديم عرض قوي يليق بشخصية بطل إفريقيا والتتويج بالميدالية البرونزية لإسعاد جماهير النادي.