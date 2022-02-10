شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على البنك الأهلى بهدف بيكهام فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى سموحة الشوط الأول متقدما على نظيره البنك الأهلى بهدف نظيف سجله أحمد رمضان بيكهام فى الدقيقة 21 من عمر المباراة، المقامة حاليا بين الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام.

ودخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام - خالد محمد عبد الفتاح - رجب نبيل - محمد شكري،خط الوسط: محمد متولي كناريا - محمود عبد الحليم - محمد عبد العاطي - صديق كالابا،خط الهجوم: مروان حمدي - عبد الكبير الوادي.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: أحمد السعدني،الدفاع: أسامة إبراهيم - أحمد ياسين - محمد دبش - عاصم صلاح،الوسط: محمود سيد - أحمد سعيد - محمد هلال - محمد بسيوني،الهجوم: فادي فريد - أسامة فيصل.

ويحتل البنك الأهلى المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض 7 مباريات، فاز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو البنك الأهلي 8 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.