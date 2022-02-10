شكرا لقرائتكم خبر عن صعود سلة نادى حدائق الأهرام لبطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد فريق 14 سنة لكرة السلة بنات بنادى حدائق الأهرام لبطولة الجمهورية بعد فوزه على فريق البنك الأهلى 35/ 25 وحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأشاد المهندس محمد نافع رئيس نادى حدائق الأهرام بالإنجاز الذى حققه فريق سلة البنات وأكد دعمه للفريق فى منافسات بطولة الجمهورية التى تبدأ بعد أيام.

ويضم الفريق اللاعبات ملك خالد ، شهد هشام ، حنين أسامة، أمنة سامح، ولبني عبد الله، سلمى أسامة، نوران بهاء، مريم أسامة، سارة إبراهيم، فريدة الخضري، حلا أحمد، مريم على، حنين هانى، جنا عمرو حسين، لينا أحمد، فاطمة أمير، نور محمود، وحبيبة محمد.

ويتكون الجهاز الفنى لحدائق الأهرام من الحسيني سمير رئيسا للجهاز ومعه المدرب أحمد حسن والمدير الإدارى محمد خميس، والإدارى مصطفى فاضل.

من ناحية أخرى تنطلق غدا بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية بصالة حسن مصطفى وتستمر حتى 13 فبراير الجارى، وننشر خلال التقرير التالى صورة لكأس العالم للأندية المقرر أن يتسلمه الفريق الفائز بالبطولة التى تقام غدا بمشاركة الزمالك.

ويشارك فى البطولة 4 فرق هى فلامنجو البرازيلى وليك لاند الأمريكى بالإضافة إلى بورجوس الإسبانى.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية فى الفترة من الحادى عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل، والتى تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادى الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادى الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة أفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.