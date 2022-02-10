مباراة مُثيرة تحكيميًا.. سموحة يقفز للمربع الذهبي من باب البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

حقق فريق سموحة فوزًا هامًا أمام نظيره البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وتقدم سموحة بهده سجله مدافعه أحمد رمضان "بيكهام" بعد مرور 22 دقيقة من عمر الشوط الأول بعدما أرسل زميله عبدالكبير الوادي ركلة ثابتة حولها برأسه هدفًا، قبل أن يتعادل البنك الأهلي بهدف سجله لاعبه ناصر منسي في الدقيقة 75.

وردّ سموحة سريعًا بهدف سجله لاعبه مروان حمدي في الدقيقة 79 بعد خطأ من لاعب البنك الأهلي، أحمد ياسين.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 90 البطاقة الحمراء للاعب البنك الأهلي، موسى دياوارا قبل أن يُشهر بطاقة حمراء ثانية لأحمد رمضان "بيكهام" خلال خروجه من الملعب ليتوقف التبديل.

ورفع سموحة رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 15 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 11 في المركز الثامن.