الزمالك: سددنا 42 مليون جنيه من مستحقات اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سداد مجلس القلعة البيضاء مبلغ 42 مليون جنيه للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كجزء من مستحقاتهم المتأخرة.

وقال أحمد مرتضى إن مجلس إدارة الزمالك توصل لاتفاقات على التسويات مع كل اللاعبين والمدربين أطراف القضايا المرفوعة ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتم إرسال دفعة أولى من مستحقاتهم.

كما أكد أحمد مرتضى أنه تم صرف 25 مليون جنيه لفرق الألعاب الأخرى، بالإضافة إلى سداد 22 مليون جنيه عبارة عن رواتب الموظفين والعمال بالنادي، ومنها الرواتب المتأخرة من فترة تواجد اللجنة السابقة.

وأوضح عضو مجلس الزمالك أنه تم سداد مستحقات الموردين والمتعاملين مع النادي، وقيمتها 10 ملايين جنيه.