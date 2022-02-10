مصدر في كاف لمصراوي: نقل لقاء صنداونز والأهلي خارج بريتوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد سعيد:

أفاد مصدر مسئول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتخاذ إدارة المسابقات قرار بنقل كل مباريات فريق صنداونز بطل جنوب أفريقيا في دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا إلى ملعب رويال بافوكينج في مدينة ريستن بورج بدلاً من اللعب علي ملعب لوكس موريبي في بريتوريا؛ لعدم جاهزية الملعب خلال الفترة القادمة وكذلك عدم جاهزية ملعب لوفتس أيضاً في بريتوريا.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن قرار نقل المباريات لملعب رويال بافوكينج تم إخطار به الأندية المشاركة في المجموعة الأولي قبل أسبوع بعد اعتماد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للملعب لإقامة المباريات عليه في الفترة القادمة والتي ستنطلق يوم غد الجمعة بين صن داونز والهلال السوداني في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة .

ويسع ملعب رويال بافوكينج في مدينة ريستن بورج إلى 45 ألف متفرج وهو ملعب نادي بلاتنيوم ستارز بطل جنوب أفريقيا، وسبق أن خاض عليه منتخب مصر مباراة رسمية في كأس العالم للقارات أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يستضيف هذا الملعب لأول مرة مواجهة صن داونز والأهلي في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بدلاً من ملعب لوكس موريبي .

يذكر أن مدينة ريستن بورج تبتعد حوالي ساعتين عن العاصمة جوهانسبرج ، ويتم التنقل إليها عن طريق البر.