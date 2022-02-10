5 آلاف مشجع لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والمرشح على مقعد الرئاسة، حصول إدارة النادي على موافقة من الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولي.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات بمواجهة بطل أنجولا، مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وطالب رئيس الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بمؤازة الفريق في مباراة بطل أنجولا في ظل أهمية اللقاء، كما طالب الجماهير بمساندة فريق السلة في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها غدًا الجمعة.

وكان فريق بترو أتلتيكو وصل إلى القاهرة في الساعات الماضية، من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة لدوري الأبطال والتي تضم برفقته كلا من: بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، والوداد المغربي.