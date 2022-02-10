مدرب سلة الزمالك: نحتاج لدعم الجماهير في بطولة العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

تحدث ويل فويجت المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك عن مشاركة فريقه لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية ممثلا عن قارة أفريقيا في البطولة التي تستضيفها مصر خلال شهر فبراير الجاري.

وقال ويل فويجت خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح اليوم الخميس: "جماهير الزمالك في مصر تقدر بنحو 40 مليون مشجعًا هنا في القاهرة، وهو الفريق الأول في أفريقيا الذي يشارك في هذه البطولة، وأيضًا هو المضيف للبطولة، وهذا شئ بالتأكيد يمثل فخرًا للمصريين".

وأضاف: "أحد النقاط التي يتحدث عنها بعض المدربين هو أن هناك جماهير عريضة ستساند فريق الزمالك خلال مباريات البطولة، هذه ربما ستكون المرة الأولى التي سيلعب النادي أمام جماهيره منذ فترة طويلة للغاية، وأرى أنها ستكون تجربة صعبة خاصة أن أغلب اللاعبين لم يشاركوا أمام الجماهير من قبل، ولكن نتمنى أن نستفيد من حضور جمهورنا للمباريات".

وأتم ويل فويجت حديثه: جميع الفرق المشاركة في البطولة مميزة وقوية، وبالتالي نحن سنسعى للمنافسة مع فريق بورجوس الإسباني الذي سنواجهه يوم الجمعة، هو يشارك في أحد أفضل المسابقات في العالم، وحامل اللقب أيضًا، ومدربهم تولى المسئولية في منتصف الموسم ويحاول أن يضع قواعد ومنظومة ربما نتشابه مع بعضنا البعض في نفس الظروف، كل منا يتطلع إلى ما سيحققه فريقه في البطولة، بالنسبة لي أنا جاهز في فريقي وواثق في اللاعبين لتحقيق أداء جيد خلال المباريات.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.