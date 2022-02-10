شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يبدأ تدريبات خفيفة بالكرة فى مران الأهلى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل بيرسى تاو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تنفيذ برنامجه التأهيلى، على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم عصر اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية فى أبو ظبى.

وبدأ تاو فى تنفيذ جانب من التدريبات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل، وذلك ضمن مراحل إعداد اللاعب للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

وأدى "تاو" بعض التدريبات الخفيفة بالكرة بجانب تدريبات الجري مع رفع الحمل البدني بشكل منفرد في مران اليوم.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رباعي حراس المرمى بالفريق في تدريبات قوية، وذلك خلال المران الجماعى الذى أقيم عصر اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية فى أبو ظبى.

وقاد ميشيل تدريبات بدنية وفنية بالكرة متنوعة شارك فيها على لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، رباعى حراس مرمى الفريق.

واستأنف الأهلى تدريباته اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية فى أبو ظبى، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة استعرض خلالها فيديوهات مجمعة من مباريات الهلال السعودي وآخرها مباراته أمام تشيلسي أمس؛ لشرح طريقة لعب الفريق وأبرز نقاط القوة فيه، وتحدث مع اللاعبين في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وخضع لاعبو الأهلي وأعضاء البعثة في أبوظبي لمسحة طبية جديدة اليوم استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقبلة.. وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة عقب مباراة بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي للبطولة وذلك للتخلص من الإجهاد.