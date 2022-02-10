شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يكتسح الزرقا ويواصل صدارة مجموعة الصعيد بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى الأوليمبى فوزا كبيرا على الزرقا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار مباريات الجولة الثامنة عشر بالموسم الحالى.

ورفع نادى الأوليمبى رصيده إلى 38 نقطة ليواصل الانفراد بصدارة ترتيب مجموعة الصعيد، فيما بقى الزرقا عند النقطة 12 فى المركز الرابع عشر.

وواصل نادى حرس الحدود الضغط على الأوليمبى بعد الفوز على صيد المحلة بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة خلف المتصدر بنقطة واحدة، بينما بقى صيد المحلة فى المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.الأوليمبى 3/ 1 الزرقا.

وجاءت باقى نتائج مباريات اليوم كالتالى..

بلدية المحلة 3/ 0 بايونيرز

حرس الحدود 2 / 0 صيد المحلة

كفر الشيخ 0 /0 المجد السكندرى

الحمام 3/ 2 سبورتنج

دمنهور 1/ 1 دكرنس

أبو قير للأسمدة 1/1 المصرى السلوم

المنصورة 4 /0 الرجاء