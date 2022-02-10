ما هو موعد مباراة الفتح والأهلي في الدوري السعودي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف الفتح نظيره الأهلي الجمعة، في إطار الجولة 20 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.



ويمتلك فريق الأهلي 21 نقطة في المركز التاسع للدوري السعودي للمحترفين مقابل 18 نقطة للفتح في المركز 14.

يلتقي الفتح والأهلي يوم الجمعة في إطار الجولة 20 للدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة 11 فبراير/شباط 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:10 بتوقيت أبوظبي.

تتولى قنوات SSC عملية نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، خلال موسم 2021-2022.

كما يمكنك مشاهدة المباراة مجانا بتقنية SD عبر خدمة شاهد، أو الاشتراك بخدمة شاهد VIP لمشاهدتها بتقنية HD.

ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022

الاتحاد - 44 نقطة

النصر - 38 نقطة

الشباب - 37 نقطة

الهلال - 31 نقطة

ضمك - 30 نقطة

ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2021-2022

أندرسون تاليسكا - النصر - 14 هدفا

أوديون إيجالو - الهلال - 12 هدفا

لياندر تاوامبا - التعاون - 12 هدفا

رومارينيو - الاتحاد - 12 هدفا