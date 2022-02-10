شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يضع برنامجا خاصا لتجهيز النيجيرى رشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى للمقاصة برنامجا خاصا للنيجيرى رشيد مهاجم الفريق الفيومى الجديد، والذى تم التعاقد معه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الأخيرة، من أجل تحضيره للمشاركة فى مباريات الدورى المصرى.

وتعاقد المقاصة مع النيجيرى رشيد مهاجم صن شاين النيجيرى السابق فى صفقة انتقال حر لتدعيم خط الهجوم بعد فسخ عقد مواطنه يوسف صديق بالتراضى.

وعلق تامر مصطفى المدير الفنى لـ مصر للمقاصة، على التعادل السلبى فى مباراة إنبى مع نظيره مصر المقاصة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، أمس الأربعاء، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى الممتاز باستاد بتروسبورت.

وأوضح مدرب المقاصة فى تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت"، أن فريقه كان يمكنه تحقيق الفوز في مباراته أمام إنبي، التي أقيمت امس الأربعاء، مباراة كانت صعبة أمام فريق كبير ومدرب كبير نتعلم منه وهو أستاذنا، استطعنا أن نستغل نقاط ضعف إنبي وكان يُمكننا الفوز في الشوط الأول".

وتابع تامر مصطفى "هناك لاعبون جدد في الفريق دفعت بهم اليوم ليدخلوا في الأجواء، التغييرات ساهمت في تحسين الأداء، ونعمل فى حدود الإمكانيات المتاحة حاولنا دعم القصور عندنا في الفريق، أنا سعيد باللاعبين جدًا نمتلك خبرات كبيرة، ويوم عن يوم سنتطور".