شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أمانى راشد حكم الطائرة: هوايتى قيادة العربيات وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى أمانى راشد حكم الكرة الطائرة .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

قيادة العربيات.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الكوردن بلو.

من نجمك المفضل؟

سندرا بولك .

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.

لو لم تكونى حكم كنتى تتمنى تكونى إيه؟

مدربة.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف ؟

إذا لزم الأمر ممكن

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

مفيش حد فى دماغى .

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال