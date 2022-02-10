تعرف على موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف فريق الاتحاد نظيره النصر الجمعة في قمة الجولة 20 للدوري السعودي للمحترفين بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.



ويتصدر فريق الاتحاد ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة من 18 مباراة، بفارق 6 نقاط عن النصر الثاني الذي لعب مباراة أكثر.

يلتقي فريقا الاتحاد والنصر يوم الجمعة في إطار الجولة 20 للدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة 11 فبراير/شباط 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8:20 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:20 دقيقة بتوقيت أبوظبي.

تتولى قنوات SSC عملية نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، خلال موسم 2021-2022.

كما يمكنك مشاهدة المباراة مجانا بتقنية SD عبر خدمة شاهد، أو الاشتراك بخدمة شاهد VIP لمشاهدتها بتقنية HD.

ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022

الاتحاد - 44 نقطة

النصر - 38 نقطة

الشباب - 37 نقطة

الهلال - 31 نقطة

ضمك - 30 نقطة