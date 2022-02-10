ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق باريس سان جيرمان مع مضيفه استاد رين، الجمعة، في إطار الجولة 24 من الدوري الفرنسي "ليج 1".



ويمتلك فريق باريس سان جيرمان 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، مقابل 37 نقطة لنظيره رين صاحب المركز الخامس.

تقام مباراة باريس سان جيرمان وفريق استاد رين على ملعب بارك دي برنس، يوم الجمعة 11 فبراير/ شباط الحالي.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

تبث مباريات الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2021-2022 عبر شبكة قنوات beIN Sports.

وتنقل مباراة ليل وباريس سان جيرمان عبر قناة beIN Sports Connect.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي لموسم 2021-2022

باريس سان جيرمان - 56 نقطة

مارسيليا - 43 نقطة

نيس - 42 نقطة

ستراسبورج - 38 نقطة

رين - 37 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي موسم 2021-2022

وسام بن يدر - موناكو - 14 هدفاً

جوناثان دايفيد - ليل - 12 هدفاً

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - 12 هدفاً

مارتن تيربير - رين - 11 هدفاً

جايتان لابورد - رين - 11 هدفاً

لودوفيتش أجورك - ستراسبورج - 10 أهداف

أمين غويزي - نيس - 10 أهداف