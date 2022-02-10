الدوسري: الأهلي بطل أفريقيا هرب من مواجهة الهلال السعودي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد سالم الدوسري نجم فريق الهلال السعودي ، أن فريقه يخوض مباراة الأهلي من أجل الحصول علي الميدالية البرونزية خلال بطولة كأس العالم للأندية.

وفي تصريح لبوابة أخبار اليوم :" كنا نرغب في الفوز علي تشيلسي فهذا حق مشروع لنا ، وقدمنا مباراة متميزة واهدرنا العديد من الفرص أمام بطل أوروبا".

واضاف الدوسري أن فريقه لا يخشي مواجهة الأهلي المصري ، مؤكدا أن بطل أفريقيا قد هرب من مواحهة الهلال في السوبر المصري السعودي قبل عدة سنوات فكيف يخشي الأزرق مواجهته.

وقال الدوسري :" الهلال والأهلي فريقان كبيران ونتمني اسعاد جماهيرنا ".

ويلتقي الأهلي ضد الهلال السعودي، يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ، لتحديد صاحب المركز الثالث من منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في أبوظبي.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، بطولة كأس العالم للأندية، حتي 12 فبراير الجاري، بمشاركة 7 فرق عالمية.

وتأهل الهلال الي نصف نهائي النسخة الحالية من مونديال الأندية بعد الفوز علي الجزيرة الاماراتي بنصف دستة أهداف ، قبل الخسارة من تشيلسي بهدف دون رد.

وشارك الهلال السعودي في نسخة 2019، من بطولة كأس العالم للأندية، حيث احتل المركز الرابع، بعد الفوز على الترجي الرياضي التونسي، والخسارة من فلامنجو البرازيلي، ومونتيري المكسيكي.

وخسر النادي الأهلي الذي يقوده الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ، بعد فوزه في الدور الأول علي مونتيري بهدف من توقيع محمد هاني.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه، ويبقى الإنجاز الأبرز هو تحقيق المركز الثالث في نسختي 2006 و2020.

تاريخ مواجهات الأهلي مع الهلال السعودي

تقابل الفريقان في تصفيات البطولة العربية 1989 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 كما تقابلا مرة أخرى في البطولة العربية الـ12 عام 1997 «الأهلي المصري - الهلال» وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1.