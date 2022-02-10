شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يعوض غياب أفشة عن الأهلى أمام الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على أحمد عبد القادر للمشاركة أساسيا فى مباراة الهلال يوم السبت المقبل فى لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية على حساب محمد مجدى أفشة، والذى سيغيب عن مباراة السبت للإيقاف.

ويرى الجهاز الفنى للأهلى أن عبد القادر هو الأنسب للمشاركة أساسيا وتعويض غياب أفشة في تشكيل الأهلي أمام بطل آسيا، لاسيما أنها ستكون مباراة صعبة وقوية على الفريق الأحمر في مشواره نحو الاحتفاظ ببرونزية كأس العالم للأندية.

وقامت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية بفتح السيستم الإلكتروني لبيع التذاكر عبر موقع البطولة، عقب انتهاء مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي أمس الأربعاء.

وهو الأمر الذي يتيح الفرصة أمام الراغبين من جماهير الأهلي في حضور مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي والهلال السعودي، مراعاة للإقبال الشديد على العدد المتبقي من التذاكر التي يتم بيعها عبر موقع البطولة حاليا، ومن خلال اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، والحجز قبل نفاد التذاكر، وحتى يتمكنوا من الحصول على التذاكر التي تمكنهم من حضور المباراة ومؤازرة فريقهم.