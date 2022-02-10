شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقترح على كيروش مواجهة السنغال باستاد السويس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح اتحاد الكرة على البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر خوض مباراة السنغال يوم 23 مارس المقبل على استاد السويس الجديد، كأحد الاختيارات المتاحة أمام الجهاز الفنى، وطلب الخواجة تقريرا عن الملعب قبل حسم الملعب النهائى للمباراة وكذلك مكان المعسكر المقبل.

وعقد وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعًا مع كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لوضع الترتيبات الخاصة ببرنامج إعداد الفريق لملاقاة نظيره السنغالى الشهر المقبل فى مباراتى الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد عمد إلى إزالة أى صعوبات قد تواجه الفريق وخلفتها المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية وآخرها العقوبات الموقعة على الفريق ومدربه، حيث وافقت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم على طلب الاتحاد المصرى لكرة القدم بتخفيض العقوبات الموقعة على المدير الفني من قبل لجنة الانضباط، وذلك استنادًا على الدفوع والأدلة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد أمام جلسة الاستماع التي عقدت في ياوندي قبل المباراة النهائية للبطولة وحضرها ممثلا عن الاتحاد المصرى.

وبناء على ما قدمه الاتحاد المصرى فى تلك الجلسة ارتأت لجنة الاستئناف الأخذ بما جاء فى طلب الاتحاد المصرى، وقررت تخفيض عقوبة الإيقاف المفروضة على كيروش بمباراة واحدة فقط تنقضى بانتهاء المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية مع الغاء الغرامة المالية المقدرة بـ10 آلاف دولار.

يأتى ذلك استجابة لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام بضرورة الاطمئنان إلى كل التفاصيل المتعلقة ببرنامج المنتخب الوطنى قبل سفر المدير الفني فى إجازة عائلية قصيرة يعود بعدها لاستئناف عمله.