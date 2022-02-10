شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد زيزو يسعى لمواصلة تألقه أمام بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى احمد سيد زيزو نجم منتخب مصر ونادى الزمالك، إلى غسل أحزان خسارة لقب أمم أفريقيا مع الفراعنة فى مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى المقرر لها يوم السبت المقبل فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويطمح زيزو فى تسجيل هدف فى مرمى الفريق الأنجولى للخروج من كبوة خسارة اللقب الأفريقى لاستعادة الروح والإصرار مرة أخرى.

احمد سيد زيزو وركلات الترجيح

يملك أحمد سيد زيزو رقما يتفوق به على ميسي ورونالدو وجميع أساطير العالم، حيث يملك اللاعب نسبة 100% من ضربات الجزاء والترجيح الناجحة بواقع 18 ضربة مع الزمالك والمنتخب سجلهما جميعا، وكانت آخرها التي سجل منها أمام المنتخب السنغالي.

ونجح أحمد سيد زيزو فى تحطيم رقم نجم فريق تشيلسي الإنجليزي جورجينو الخاص بتسجيل ركلات الجزاء، ليصبح زيزو أكثر لاعب في التاريخ تسجيلا لركلات الترجيح المتتالية بـ18 ركلة جزاء.

وتقرر إقامة المؤتمر الصحفى للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى الخامسة مساء غد الجمعة قبل مباراة الفريق الأنجولى.

ويقام المؤتمر الصحفى بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة بحضور أحد لاعبى الفريق الأبيض، فى حين يقام المؤتمر الصحفى لألكسندر سانتوس المدير الفنى لبترو أتليتكو فى الخامسة والنصف مساء الغد.

وتقرر دخول المباراة للسادة الإعلاميين بكارنيه رابطة الأندية للموسم الحالى ويلتزم المصورون الصحفيون بإبراز شهادة التطعيم ضد كوفيد 19 أو اختبار الخلو من فيروس كورونا قبل 48 ساعة على الأقل من بداية المباراة للسماح لهم بنزول أرض الملعب.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه الأخير فى السادسة مساء غد الجمعة بالملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوي، فى حين يخوض الفريق الأنجولى تدريبه الأساسى فى السادسة مساء غدا باستاد القاهرة الدولى.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة التى تضم برفقته كل من بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، والوداد المغربى.