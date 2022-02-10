شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والهلال.. المواجهة العربية الثالثة للأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى فى الثالثة عصر السبت المقبل، نادى الهلال السعودى فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى الإمارات.

وخسر النادى الأهلى من بالميراس البرازيلى بهدفين نظيفين فى مباراة نصف النهائى، فى المقابل خسر الهلال السعودى بصعوبة أمام تشيلسى الإنجليزى بهدف نظيف في المباراة التى أقيمت مساء الأربعاء.

وتعد مواجهة السبت هى الثالثة للنادى الأهلى التى سيواجه فيها فريقا عربيا، حيث سبق للمارد الأحمر مواجهة الاتحاد السعودى والدحيل القطرى فى المشاركات الماضية.

المواجهة الأولى كانت أمام اتحاد جدة السعودى فى 11 ديسمبر من عاما 2005 فى المشاركة الأولى للنادى الأهلى فى مونديال الأندية، وانتهت بفوز اتحاد جدة بهدف نظيف جاء عن طريق محمد نور نجم الاتحاد السابق.

المواجهة الثانية كانت النسخة الماضية من كأس العالم للأندية وتحديدا فى 4 فبراير من عام 2021، وكانت أمام الدحيل القطرى والتى انتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف جاء عن طريق حسين الشحات.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز والتتويج بالميدالية البرونزية الثالثة فى تاريخه، ليكون أكثر نادٍ فى العالم يحقق الميدالية البرونزية ويتخطى مونتيرى المكسيكى الذى يتساوى معه بتحقيق ميداليتين برونزيتين.

وسيكون النادى الأهلى قد حقق 3 ميداليات فى بطولة كأس العالم، ليكون ثالث أكثر الأندية تحقيقا للميداليات بعد ريال مدريد وبرشلونة اللذين حققا 4 ميداليات فى البطولة، حيث حقق النادى الملكى 4 ذهبيات، فيما حقق البارسا 3 ذهبيات وفضية.