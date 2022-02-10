شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات أفريقيا تمنع منتخب مصر من خوض ودية قبل مواجهة السنغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر صعوبة كبيرة فى خوض مباراة ودية للفراعنة قبل مواجهتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
ويرغب كيروش فى إقامة معسكر لمدة 10 أيام قبل فترة التوقف الدولى المحدد له الفترة من 21 حتى 29 مارس المقبل، على أن يتخلله مباراة ودية.
وتكمن الأزمة فى ارتباط الأندية الأربعة المشاركة فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا "الأهلى والزمالك"، والكونفدرالية "المصري وبيراميدز"، بمواجهات فى مرحلة المجموعات أيام 11 و12 و14 مارس المقبل، وكذلك أيام 18 و19 و20 من الشهر نفسه.
وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن طلب كيروش يعنى إقامة معسكر المنتخب بدون لاعبى الفرق الأربعة، بجانب غياب المحترفين لأنه خارج فترة الأجندة الدولية، وبالتالى لن يجد كيروش لاعبين يدربهم فى هذا التوقيت أو يخوض بهم مباريات ودية.
على صعيد متصل صرف مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام المكافآت المتأخرة لكارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر والخاصة بمباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، قبل سفره إلى البرتغال لقضاء إجازة قصيرة.
وتواجد كارلوس كيروش بمقر اتحاد الكرة قبل السفر إلى البرتغال وعقد جلسة مع مسئولى الجبلاية شهدت الحديث عن طلباته قبل مباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم والمقرر لهما يومى 23 و29 مارس المقبل.