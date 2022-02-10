شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات أفريقيا تمنع منتخب مصر من خوض ودية قبل مواجهة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر صعوبة كبيرة فى خوض مباراة ودية للفراعنة قبل مواجهتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويرغب كيروش فى إقامة معسكر لمدة 10 أيام قبل فترة التوقف الدولى المحدد له الفترة من 21 حتى 29 مارس المقبل، على أن يتخلله مباراة ودية.

وتكمن الأزمة فى ارتباط الأندية الأربعة المشاركة فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا "الأهلى والزمالك"، والكونفدرالية "المصري وبيراميدز"، بمواجهات فى مرحلة المجموعات أيام 11 و12 و14 مارس المقبل، وكذلك أيام 18 و19 و20 من الشهر نفسه.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن طلب كيروش يعنى إقامة معسكر المنتخب بدون لاعبى الفرق الأربعة، بجانب غياب المحترفين لأنه خارج فترة الأجندة الدولية، وبالتالى لن يجد كيروش لاعبين يدربهم فى هذا التوقيت أو يخوض بهم مباريات ودية.