شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الزمالك: توليت المهمة فى وقت صعب لكن هنكسب بطل إسبانيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمريكى ويليام فويت المدير الفنى لفريق سلة الزمالك أن تولى المهمة منتصف الموسم أمر صعب، لكنى حاولت تغيير بعض الأشياء بالفريق خاصة أن النتائج كانت سيئة فيحتاج إلى وقت لإحداث تغيير.

وأشار، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أنه بالفعل نجح فى ذلك بإحداث تغير كما أن اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا فى وقت قصير وهو ما انعكس على نتائج الفريق فى آخر 3 مباريات.

وعن مباراة الغد أمام سان بابلو الإسبانى قال فويت: "إن شاء الله نكسب".

وتنطلق غدا بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية بصالة حسن مصطفى وتستمر حتى 13 فبراير الجارى، وننشر خلال التقرير التالى صورة لكأس العالم للأندية المقرر أن يتسلمه الفريق الفائز بالبطولة التى تقام غدا بمشاركة الزمالك.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية فى الفترة من الحادى عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل، والتى تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادى الزمالك وبورجوس الإسبانى ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلى ممثل أمريكا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأمريكى بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادى الزمالك فى البطولة لأول مرة فى تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة أفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.