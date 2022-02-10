شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر كارتيرون لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو فى دورى أبطال أفريقيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إقامة المؤتمر الصحفى للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى الخامسة مساء غد الجمعة قبل مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويقام المؤتمر الصحفي بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة بحضور أحد لاعبى الفريق الأبيض، فى حين يقام المؤتمر الصحفى لألكسندر سانتوس المدير الفنى لبترو أتليتكو فى الخامسة والنصف من مساء الغد.

وتقرر دخول المباراة للإعلاميين بكارنيه رابطة الأندية للموسم الحالي، ويلتزم المصورون الصحفيون بإبراز شهادة التطعيم ضد كورونا أو اختبار الخلو من فيروس كورونا قبل 48 ساعة على الأقل من بداية المباراة للسماح لهم بنزول أرض الملعب.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه الأخير في السادسة مساء غد الجمعة بالملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، فى حين يخوض الفريق الأنجولى تدريبه الأساسى فى السادسة مساء غد باستاد القاهرة الدولى.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة التى تضم برفقته كلا من بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين والوداد المغربي.