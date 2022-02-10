شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباريات دور الـ32 بكأس مصر بدون الدوليين أو تأجيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر فى الفترة من 14 حتى 17 مارس المقبل بدون اللاعبين الدوليين، على أن يتم إخطار الأندية بالقرار خلال الساعات المقبلة.

واستقر المجلس على أنه حال اعتراض أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز على لعب مباريات دور الـ32 بالكأس بدون الدوليين، نظرا لكثرة اللاعبين الدوليين فى صفوفهم، سيتم تأجيل مباريات هذه الأندية فى دور الـ32 بالكأس.

وعقد وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعًا مع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لوضع الترتيبات الخاصة ببرنامج إعداد الفريق لملاقاة نظيره السنغالي الشهر المقبل في مباراتي الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد عمد إلى إزالة أى صعوبات قد تواجه الفريق وخلفتها المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية وآخرها العقوبات الموقعة على الفريق ومدربه، حيث وافقت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بتخفيض العقوبات الموقعة على المدير الفني من قبل لجنة الانضباط، وذلك استنادًا على الدفوع والأدلة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد أمام جلسة الاستماع التي عقدت في ياوندي قبل المباراة النهائية للبطولة وحضرها ممثلا عن الاتحاد المصري.

وبناء على ما قدمه الاتحاد المصري في تلك الجلسة ارتأت لجنة الاستئناف الأخذ بما جاء في طلب الاتحاد المصرى، وقررت تخفيض عقوبة الإيقاف المفروضة على كيروش بمباراة واحدة فقط تنقضى بانتهاء المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية مع الغاء الغرامة المالية المقدرة بـ10 آلاف دولار.

يأتى ذلك استجابة لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام بضرورة الاطمئنان إلى كل التفاصيل المتعلقة ببرنامج المنتخب الوطنى قبل سفر المدير الفنى فى إجازة عائلية قصيرة يعود بعدها لاستئناف عمله.