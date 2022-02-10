شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب سان بابلو الإسبانى: من الممكن أن نفوز على الزمالك وسط جمهورهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فيتور قائد فريق سان بابلو بورجوس الإسبانى لكرة السلة إنه إذا خسر الفريق من الزمالك فى مباراة الغد بكأس العالم للأندية التى تستضيفها مصر سيغادر الفريق مباشرة، قائلا "لو خسرنا هنطلع على المطار".

وأضاف اللاعب أن وجود جماهير إسبانيا المتواجدة فى مصر أو التى جاءت خصيصا لدعم الجماهير ستساعدنا على اللقب أفضل ولكن هناك تحديات كثيرة.

وأوضح فيتور "لم نكن نعرف أن الزمالك يلعب دون جمهور منذ 10 سنوات، لكن من الممكن أن نفوز على الزمالك على أرضهم ووسط جمهورهم، ولكن فى المقابل هذا شىء جيد للزمالك أن يلعب وسط جمهوره وهذا أمر إيجابى لهم".

وتنطلق غدا بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية بصالة حسن مصطفى، وتستمر حتى 13 فبراير الجارى، وننشر خلال التقرير التالى صورة لكأس العالم للأندية المقرر أن يتسلمه الفريق الفائز بالبطولة التى تقام غدا بمشاركة الزمالك.

ويشارك فى البطولة 4 فرق هى فلامنجو البرازيلى وليك لاند الأمريكى بالإضافة إلى بورجوس الإسبانى.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية فى الفترة من الحادى عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل، والتى تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادى الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكى بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادى الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة أفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.