شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم عصام: المحترفون الثلاثة بالزمالك سيؤثرون إيجابيا بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أدهم عصام لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك أن تواجد الجماهير فى كأس العالم للأندية سيزيد حماس اللاعبين خلال المباريات ويمثل حافزا قويا لهم.

وأضاف أدهم عصام، خلال المؤتمر الصحفى، الذى يعقد بأحد الفنادق أنه شرف لنا إقامة البطولة بمصر وفى قارة أفريقيا، فنحن نرحب بالجميع فى وطننا.

وعن محترفى الفريق قال لاعب الزمالك إن هناك 3 لاعبين أجانب انضموا للفريق سيؤثرون إيجابا على الفريق وسنبذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير والتتويج بالكأس.

وتنطلق غدا بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية بصالة حسن مصطفى وتستمر حتى 13 فبراير الجارى.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية فى الفترة من الحادى عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل، والتى تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادى الزمالك وبورجوس الإسبانى ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلى ممثل أمريكا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأمريكى بطل الـ G-league وممثل الـNBA.

ويشارك نادى الزمالك فى البطولة لأول مرة فى تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة أفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.