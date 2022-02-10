شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الدورى اليوم الخميس 10 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الخميس مباراتان قويتان ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدورى العام، حيث يحل فيوتشر ضيفاً على الإسماعيلى بمدينة الإسماعيلية، بينما يواجه سموحة نظيره البنك الأهلى على استاد بتروسبورت.

سموحة × البنك الأهلى سموحة × البنك الأهلى فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً يحل فريق سموحة ضيفاً على البنك الأهلى، فى نفس الجولة على ملعب استاد بتروسبورت. وحل البنك الأهلى المباراة بقيادة خالد جلال المدير الفني للفريق، المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض 7 مباريات، فاز خلالهم في 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو البنك الأهلى 8 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى. أما سموحة بقيادة أحمد سامى يحتل المركز السادس برصيد 12 نقطة، وذلك بعدما خاض 7 مباريات فاز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر في مباراة وحيدة كانت أمام النادي الأهلي، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى. الإسماعيلى × فيوتشر الإسماعيلى × فيوتشر

يستضيف استاد الإسماعيلية فى تمام الثامنة مساء اليوم، مواجهة قوية بين النادى الإسماعيلى وفيوتشر، خاصة بعد الصفقات الجديدة التي عقدها كل فريق في موسم الانتقالات الشتوية الماضية.

ويخوض فريق فيوتشر المباراة تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، بمعنويات عالية بعدما تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية، كما كان فيوتشر قد تعادل في مباراته الأخيرة بالدوري أمام الأهلي بهدف لمثله ليكون سبباً في توقف سلسلة انتصارات المارد الأحمر.

ويحتل فيوتشر المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط بعدما خاض 7 مباريات فاز خلالهم في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 10 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.