شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: الأهلى هدفه الفوز بالبرونزية فى مواجهة الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، صعوبة مواجهة الهلال السعودى فى كأس العالم للأندية؛ مشددا على ثقته فى لاعبى الأهلى وقدرتهم على تقديم أداء ومباراة تليق بهم.

وقال عبد الحفيظ "تابعنا مباراة الهلال وتشيلسى أمس، وبالتأكيد ستكون مباراتنا صعبة أمام الهلال؛ لأنها تجمع بين بطلى قارتى أفريقيا وآسيا".

وأضاف "كل مواجهات كأس العالم للأندية صعبة، وهذا أمر طبيعي.. فاليوم أصبحنا نستعد لبطل آسيا والسعودية.. ومن قبل واجهنا بطلى كونكاكاف وأمريكا الجنوبية.

وأكد عبد الحفيظ على ثقته الكبيرة فى لاعبى الفريق وقدرتهم على تقديم عرض يليق بهم وبالنادى الأهلى، وتحقيق الفوز لإسعاد جماهير النادى التى تؤازرهم في كل مكان.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن صعوبة المواجهة بين الأهلى والهلال السعودى تكمن فى أنها بين فريقين عربيين كبيرين، وكل منهما يسعى إلى تحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم؛ لتتويج مجهود موسم قارى شاق للغاية، وهذا بعيدا عن الصراع الفني داخل الملعب الذي توقع أن يكون كبيرا بين الفريقين.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته متمنيا التوفيق للاعبي الأهلي في تقديم عرض قوي يليق بشخصية بطل إفريقيا والتتويج بالميدالية البرونزية لإسعاد جماهير النادى.