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شاهد مقر إقامة المصرى فى جاروا استعدادا لمواجهة القطن الكاميرونى بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - استقر محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري  على اختيار فندق ريبادو بمدينة جاروا الكاميرونية كمقر لاقامة الفريق الأول استعداداً لمباراته أمام مضيفه فريق القطن الكاميروني  والمقرر اقامتها  على ستاد  مدينة جاروا في الثانية عصر الأحد بتوقيت العاصمة الكاميرونية ياوندي - الثالثة عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة - ضمن مباريات  الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.

 

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كان محمود جابر قد وصل إلى مدينة جاروا عصر أمس الأربعاء وذلك بعد رحلة طيران داخلي من مدينة دوالا استغرقت قرابة 90 دقيقة ، حيث قام على الفور بجولة في عدد من فنادق المدينة ليستقر في النهاية وبعد التنسيق مع حسن عمار رئيس البعثة وكريم ذكري مدير الكرة على هذا الفندق الذي سبق له استضافة منتخبي نيجيريا والسودان خلال بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة والتي استضافتها الكاميرون مؤخرًا ، حيث يبعد الفندق عن ملعب المباراة بنحو ستة كيلومترات ، كما يبتعد عن مطار جاروا بنحو كيلومترين فقط ، ويتميز هذا الفندق حديث الإنشاء بطرازه المعماري المتفرد وكذا بارتفاع مستوى كافة الخدمات التي يحتاجها الفريق من قاعات طعام مستقلة وكذا النادي الصحي وصالة الجيمانزيوم وقاعة المحاضرات المجهزة.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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