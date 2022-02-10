شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحاضر لاعبى الأهلى بالفيديو استعدادا لمباراة الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبي الفريق الأحمر بالفيديو في الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وخلال المحاضرة يستعرض موسيماني فيديوهات مجمعة من مباريات الهلال السعودي وآخرها مباراته أمام تشيلسي أمس؛ لشرح طريقة لعب الفريق، وأبرز نقاط القوة فيه والحديث مع اللاعبين في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.



ويستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.



ويخضع لاعبو الأهلي وأعضاء البعثة في أبوظبي لمسحة طبية جديدة اليوم؛ استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقبلة.



وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة عقب مباراة بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي للبطولة؛ وذلك للتخلص من الإجهاد.