شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عمرو جمال يروى كواليس انتقاله للأهلى ودور مصطفى يونس فى انضمامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس، التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

كواليس غرف الملابس اليوم يرويها عمرو جمال، مهاجم الأهلى السابق وفاركو الحالى، عن أسرار وكواليس انتقاله للأهلى قادما من نادى الألومنيوم.

وقال عمرو جمال، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، كنت ألعب في الألومنيوم وشاهدني مصطفى يونس وأخبر مسئولي الأهلي عن إمكانياتي، وانضممت بعدها لمنتخب الشباب، وكان لدينا مباراة ودية.

وتابع: قال لى البعض إن مسئولي الأهلي سيأتون لمشاهدتي وكان الأهلي يحتاج حينها رأس حربة، وشاهدني ياسر ريان، وكان لدّي حينها عرض من الزمالك، لكن ريان كلمني واستطلع رأيي وكان يتبقى على انتهاء فترة القيد 48 ساعة، ووافقت بالطبع على الانتقال للأهلى".

وأضاف: "بعدها تلقيت مكالمة من المهندس عدلي القيعي ولكن لم أكن أصدق ما يحدث، وقال لى أغلق هاتفك المحمول لمدة 48 ساعة وسأحدثك يوم الثلاثاء فى التاسعة صباحا لننهى المسألة، وفوجئت بالفعل بتواجد مسئولى الأهلى فى مجلس الإدارة للتفاوض مع الألومنيوم وتم دفع 400 ألف جنيه وانتقلت للقلعة الحمراء.