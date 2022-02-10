"نخلة الذهبي وانفجار هولمان ".. حكايات الأهلي والهلال قبل مواجهة مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ضرب الهلال السعودي موعداً مع شقيقه الأهلي في الصراع على بورنزية كأس العالم للأندية التي تقام يوم السبت القادم على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة,

وخسر الأهلي من بالميراس 0-2 في مباراة نصف النهائي في حين خسر الهلال بهدف نظيف من تشيلسي في مواجهتي نصف النهائي.

وتعد هذه المواجهة الثانية المصرية - السعودية في المونديال بعد مواجهة الأهلي لاتحاد جدة السعودي في نسخة 2005 وخسارته 0-1 .

تفوق أحمر

ويتفوق الأهلي على الهلال عربياً في مواجهتين سابقيتن في البطولة العربية والنسخة العربية بعد فوزه مرتين كان أخرهما منذ 26 عام حيث فاز مرة على ستاد الملك فعهد الدولي بالرياض ومرة باستاد القاهرة الدولى.

انفجار هولمان

في بطولة النخبة العربية التي اقيمت بالرياض ضمت المنافسة 3 فرق سعودية (الشباب، اتحاد جدة، الهلال) والأهلي الذي كان يقوده الألماني راينر هولمان في هذه الفترة.

وخسر الأهلي مباراته أمام اتحاد جدة بهدف نظيف ثم أمام الشباب 2-1 بعد أخطاء تحكيمية شهدتها البطولة وهو ما جعل المدرب الألماني بنفجر بعد مباراة الشباب ويتهم لجنة الحكام بالاتحاد العربي بمجاملة أصحاب الأرض ليصرح " لماذا جئتم بنا لنشارك؟".

المواجهة الأولى

ولعب الأهلي مباراته الختامية ببطولة النخبة في 22 ديمسبر 1995 أمام الهلال الذي كان يحتاج للفوز من أجل التتويج بالبطولة ليلعب الأحمر بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : أحمد شوبير

الدفاع : مشير حنفي ، محمود أبو الدهب ، محمد يوسف.

وسط الملعب : هشام حنفي ، رضا عبد العال ، هادي خشبة ، أسامة عرابي ، ياسر ريان.

الهجوم : أحمد كشري ، أحمد فليكس.

وقدم الأهلي مباراة رائعة أمام الزعيم السعودي تألق خلالها ياسر ريان وهشام حنفي وأحمد فيلكس صاحب هدف المباراة الوحيد في المباراة التي قادها الحكم الإماراتي على بوجسيم ليخسر الهلال البطولة ويحتل الأحمر المركز الثالث.



نخلة الذهبي

بعد أقل من عام تجددت المواجهة ببطولة الأندية العربية أبطال الدوري في القاهرة بالدور نصف النهائي للبطولة وتحديداً في 12-9-1996 .

وخاض الأهلي المباراة أمام الهلال الذي كان قد استعاد لقب الدوري السعودي بعد عام من فقده لصالح غريمه التقليدي النصر بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : أحمد شوبير

الدفاع : مشير حنفي ، محمود أبو الدهب ، محمد يوسف.

وسط الملعب : إبراهيم حسن ، هشام حنفي ، رضا عبد العال ، هادي خشبة ، أسامة عرابي ،

الهجوم : أحمد كشري ، حسام حسن.

فيما لعب الهلال بقوته الضاربة على رأسها الحارس عبد الله الدعيع الشقيق الأكبر للحارس الأسطوري السعودي محمد الدعيع وخميس العويران وثنائي الهجوم سامي الجابر يوسف الثنيان الذي افتتح الأهداف في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عادل أحمد عبد المنعم كشري النتيجة لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 64 من المباراة لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 ويأتي أحمد نخلة صفقة الأهلي الجديدة من المقاولون مع سمير كمونة ويسجل الهدف القاتل للأهلي في الدقيقة السابعة لتنتهي المباراة بقاعدة الهدف الذهبي المعمول بها في هذا الوقت ويصعد للمباراة النهائية ويتوج بها بالفوز على الرجاء المغربي 3-1.



