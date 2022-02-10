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فيفا يُعلن حكم مباراة الأهلي والهلال بمونديال الأندية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس، تولي الحكم الفرنسي كليمان توربان لإدارة مباراة الأهلي والهلال السعودي المقرر لها السبت المقبل ببطولة كأس العالم للأندية.

وكان الحكم الفرنسي تولى إدارة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، مساء الثلاثاء الماضي، والتي انتهت لصالح الأخير بنتيجة (2-0) في دور نصف النهائي.

وكشف الموقع الرسمي للفيفا، الخميس، عن تولي كليمان توربان حكمًا للمباراة، ويعاونه كل من: نيكولاس دانوس وسايريل جرينجور من فرنسا.

وتعرض الأهلي للهزيمة من بالميراس في دور نصف النهائي، في المقابل خسر الهلال بنتيجة (1-0) على يد الإنجليزي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي (2006) و(2020).

وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية الأولى بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي (2-1)، بينما كانت الميدالية الثانية في النسخة الماضية بالفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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