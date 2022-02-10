بعثة بترو أتلتيكو تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

وصلت بعثة بنادي بترو أتلتيكو الأنجولي إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة التي من القرر لها في تمام الساعة السادسة مساءً يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واستقب بعثة بترو أتلتكو في مطار القاهرة مسؤولي العلاقات العامة بنادي الزمالك، ومن المقرر أن يخوض الفريق الأنجولي تدريبه الأساسي في السادسة مساء غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي.

ويقع الزمالك في منافسات المجموعة الرابعة التي تضم كل من بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، والوداد المغربي.