مصدر يكشف لمصراوي موعد عودة الشناوي للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر بالنادي الأهلي، الخميس، أن حارس الفريق محمد الشناوي، سوف يعود إلى التدريبات الجماعية تدريجيًا عقب الانتهاء من بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام حاليًا في الإمارات.

وأضاف المصدر، في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن الشناوي سيخضع لأشعة على العضلة الخلفية بعد عودة الفريق إلى القاهرة لتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشار المصدر، إلى أن الشناوي يشعر بتحسن كبير في حالته، حيث أكد اللاعب على رغبته في التواجد مع بعثة الفريق الأحمر والتي ستتجه إلى العاصمة السودانية "الخرطوم" من أجل مواجهة الهلال السوداني 18 من الشهر الجاري في إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الشناوي تعرض للإصابة في مباراة منتخب مصر ضد منتخب كوت ديفوار في إطار دور الـ16 بمسابقة كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت مؤخرًا في الكاميرون 2021.

ورغم إصابة الشناوي إلا أن اللاعب تواجد في أبو ظبي من أجل دعم فريقه والذي يشارك حاليًا في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة الهلال السعودي، السبت المقبل، في إطار تحديد المركز الثالث والرابع.

جدير بالذكر أن علي لطفي شارك أساسيًا في مباراتي مونتيري المكسيكي وبالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية.